Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 10,37 9,56 8,47 Alkim Kimya 41,74 38,48 8,47 Karel Elektronik 17,01 15,80 7,66 Bizim Mağazaları 12,35 11,58 6,65 Kordsa Teknik Tekstil 14,20 13,32 6,61 Otokar 170,30 160,70 5,97 Odaş Elektrik 2,58 2,45 5,31 Migros Ticaret 26,26 25,06 4,79 Vakıflar Bankası 6,39 6,10 4,75 Kardemir (D) 3,11 2,97 4,71 İndeks Bilgisayar 10,85 10,40 4,33 Borusan Mannesmann 12,27 11,77 4,25 Tat Gıda 7,16 6,89 3,92 Yataş 8,42 8,13 3,57 Vestel 14,87 14,36 3,55 Anadolu Hayat Emek. 6,95 6,72 3,42 Aksigorta 6,66 6,44 3,42 Mavi Giyim 59,10 57,15 3,41 Enka İnşaat 6,68 6,46 3,41 Türk Telekom 8,23 7,96 3,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)