Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yapı ve Kredi Bank. 2,96 2,83 4,59
İş GMYO 1,86 1,78 4,49
Tat Gıda 7,42 7,11 4,36
Yataş 8,80 8,46 4,02
Odaş Elektrik 2,62 2,52 3,97
Tofaş Oto. Fab. 28,52 27,54 3,56
Koç Holding 21,14 20,58 2,72
Çelebi 105,40 102,70 2,63
İndeks Bilgisayar 11,76 11,47 2,53
Ereğli Demir Çelik 9,50 9,29 2,26
Mavi Giyim 60,95 59,75 2,01
Karsan Otomotiv 1,59 1,56 1,92
Coca Cola İçecek 44,06 43,26 1,85
Ford Otosan 76,00 74,80 1,60
Vakıflar Bankası 6,50 6,40 1,56
Türk Traktör 59,15 58,25 1,55
İş Y. Men. Değ. 4,70 4,63 1,51
Anadolu Efes 25,58 25,20 1,51
Arçelik 22,02 21,70 1,47
Kordsa Teknik Tekstil 13,91 13,71 1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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