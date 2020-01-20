Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,33
|3,93
|10,18
|Kerevitaş Gıda
|3,43
|3,25
|5,54
|Logo Yazılım
|61,50
|58,35
|5,40
|İndeks Bilgisayar
|12,38
|11,76
|5,27
|GSD Holding
|1,92
|1,83
|4,92
|Vakıflar Bankası
|6,75
|6,50
|3,85
|İş Y. Men. Değ.
|4,88
|4,70
|3,83
|İskenderun Demir Çelik
|8,20
|7,90
|3,80
|Karsan Otomotiv
|1,65
|1,59
|3,77
|Netaş Telekom.
|14,59
|14,08
|3,62
|Ereğli Demir Çelik
|9,79
|9,50
|3,05
|Karel Elektronik
|17,59
|17,08
|2,99
|Doğuş Otomotiv
|11,15
|10,83
|2,95
|Koza Altın
|78,50
|76,35
|2,82
|Petkim
|4,11
|4,00
|2,75
|Deva Holding
|9,44
|9,20
|2,61
|Anadolu Grubu Holding
|20,60
|20,10
|2,49
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|1,64
|2,44
|Pegasus
|75,40
|73,80
|2,17
|Güneş Sigorta
|2,48
|2,43
|2,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)