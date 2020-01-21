Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,15 2,85 10,53 Odaş Elektrik 1,94 1,78 9,22 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 3,15 2,85 10,53
Odaş Elektrik 1,94 1,78 9,22
Eczacıbaşı İlaç 4,22 4,00 5,50
Doğuş Otomotiv 11,72 11,15 5,11
Hektaş 10,25 9,82 4,38
MLP Sağlık 17,17 16,46 4,31
Zorlu Enerji 1,73 1,67 3,59
İndeks Bilgisayar 12,82 12,38 3,55
İş Fin.Kir. 4,48 4,33 3,46
Tat Gıda 7,52 7,27 3,44
Kardemir (D) 3,13 3,03 3,30
Aksa Enerji 4,16 4,03 3,23
Eczacıbaşı Yatırım 11,08 10,74 3,17
Tümosan Motor ve Traktör 7,14 6,93 3,03
Aksa 14,36 13,94 3,01
Türk Traktör 59,75 58,15 2,75
Gözde Girişim 5,27 5,14 2,53
Turkcell 14,88 14,52 2,48
Emlak Konut GMYO 1,72 1,68 2,38
Kartonsan 433,90 424,00 2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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