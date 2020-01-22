Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|10,04
|8,81
|13,96
|Gübre Fabrik.
|9,04
|8,51
|6,23
|Kartonsan
|460,50
|433,90
|6,13
|MLP Sağlık
|18,15
|17,17
|5,71
|Koza Madencilik
|11,17
|10,66
|4,78
|Alkim Kimya
|45,58
|43,64
|4,45
|Batı Çimento
|3,90
|3,75
|4,00
|Doğuş Otomotiv
|12,03
|11,72
|2,65
|Koza Altın
|80,20
|78,50
|2,17
|Enka İnşaat
|6,72
|6,58
|2,13
|T. Halk Bankası
|7,07
|6,93
|2,02
|Tekfen Holding
|20,34
|20,00
|1,70
|Odaş Elektrik
|1,97
|1,94
|1,55
|Brisa
|9,31
|9,17
|1,53
|Anadolu Efes
|25,98
|25,62
|1,41
|Deva Holding
|9,74
|9,62
|1,25
|Logo Yazılım
|62,30
|61,55
|1,22
|Bursa Çimento
|6,53
|6,49
|0,62
|Aksigorta
|6,79
|6,75
|0,59
|Albaraka Türk
|1,75
|1,74
|0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)