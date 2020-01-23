Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 18,39 17,37 5,87 Deva Holding 10,26...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 18,39 17,37 5,87
Deva Holding 10,26 9,74 5,34
Doğuş Otomotiv 12,67 12,03 5,32
Sasa Polyester 8,31 7,96 4,40
Kartonsan 479,30 460,50 4,08
Odaş Elektrik 2,05 1,97 4,06
Güneş Sigorta 2,58 2,49 3,61
Bim Mağazalar 51,35 49,68 3,36
Alarko GMYO 93,80 91,00 3,08
Ege Endüstri 616,20 598,30 2,99
Tümosan Motor ve Traktör 7,14 6,95 2,73
İş Fin.Kir. 4,42 4,31 2,55
Erbosan 26,10 25,46 2,51
Logo Yazılım 63,75 62,30 2,33
Turcas Petrol 3,23 3,17 1,89
Karsan Otomotiv 1,65 1,62 1,85
Alarko Holding 6,07 5,96 1,85
Bursa Çimento 6,65 6,53 1,84
Kerevitaş Gıda 3,40 3,34 1,80
Gübre Fabrik. 9,20 9,04 1,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Deva Holding, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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