Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,75 2,58 6,59 Ege Endüstri 652,00 616,20 5,81 Netaş Telekom. 15,13 14,40 5,07 Yataş 9,00 8,64 4,17 Doğan Holding 2,08 2,00 4,00 Gözde Girişim 5,27 5,08 3,74 Deva Holding 10,59 10,26 3,22 T.S.K.B. 1,30 1,26 3,17 Karel Elektronik 18,97 18,39 3,15 Eczacıbaşı Yatırım 11,19 10,85 3,13 Klimasan Klima 18,98 18,41 3,10 Şok Marketler 11,40 11,09 2,80 Torunlar GMYO 3,09 3,01 2,66 Turcas Petrol 3,30 3,23 2,17 Türk Hava Yolları 14,54 14,24 2,11 Logo Yazılım 65,00 63,75 1,96 Tat Gıda 7,71 7,58 1,72 Aksa Enerji 4,16 4,09 1,71 Kardemir (D) 3,02 2,97 1,68 Bizim Mağazaları 12,12 11,94 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)