Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|16,53
|15,13
|9,25
|Çimsa
|9,87
|9,42
|4,78
|Halk GMYO
|1,56
|1,49
|4,70
|Hektaş
|10,45
|10,02
|4,29
|Good-Year
|4,44
|4,28
|3,74
|İndeks Bilgisayar
|13,35
|12,93
|3,25
|İş Y. Men. Değ.
|4,99
|4,85
|2,89
|Zorlu Enerji
|1,73
|1,69
|2,37
|Kerevitaş Gıda
|3,47
|3,39
|2,36
|T.S.K.B.
|1,33
|1,30
|2,31
|Turcas Petrol
|3,37
|3,30
|2,12
|Aselsan
|23,42
|22,94
|2,09
|Bursa Çimento
|6,74
|6,62
|1,81
|Deva Holding
|10,78
|10,59
|1,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,54
|14,29
|1,75
|Borusan Mannesmann
|12,87
|12,67
|1,58
|Klimasan Klima
|19,26
|18,98
|1,48
|Karsan Otomotiv
|1,66
|1,64
|1,22
|Doğuş Otomotiv
|12,71
|12,56
|1,19
|Logo Yazılım
|65,75
|65,00
|1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)