Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,74
|1,66
|4,82
|Çimsa
|10,28
|9,87
|4,15
|Migros Ticaret
|25,72
|24,76
|3,88
|MLP Sağlık
|17,95
|17,29
|3,82
|Good-Year
|4,58
|4,44
|3,15
|İş GMYO
|1,85
|1,80
|2,78
|Gübre Fabrik.
|9,25
|9,01
|2,66
|Anadolu Hayat Emek.
|7,43
|7,25
|2,48
|Doğuş Otomotiv
|13,00
|12,71
|2,28
|Türk Traktör
|58,05
|56,80
|2,20
|Tekfen Holding
|19,85
|19,43
|2,16
|İş Y. Men. Değ.
|5,09
|4,99
|2,00
|Vakıflar Bankası
|6,71
|6,58
|1,98
|Logo Yazılım
|66,90
|65,75
|1,75
|Eczacıbaşı İlaç
|4,25
|4,18
|1,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,10
|3,05
|1,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,21
|7,10
|1,55
|Koza Altın
|80,50
|79,30
|1,51
|Çemtaş
|8,31
|8,22
|1,09
|Kartonsan
|479,90
|475,00
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)