Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|10,24
|9,25
|10,70
|Odaş Elektrik
|2,13
|1,95
|9,23
|Klimasan Klima
|20,92
|19,22
|8,84
|Enerjisa Enerji
|8,14
|7,82
|4,09
|Ford Otosan
|76,20
|74,40
|2,42
|Good-Year
|4,69
|4,58
|2,40
|Türk Telekom
|8,11
|7,92
|2,40
|Ege Endüstri
|662,70
|649,50
|2,03
|Adana Çimento (A)
|9,58
|9,40
|1,91
|Turkcell
|14,20
|13,95
|1,79
|Otokar
|165,10
|162,30
|1,73
|Deva Holding
|10,83
|10,66
|1,59
|Türk Traktör
|58,90
|58,05
|1,46
|Borusan Mannesmann
|13,12
|12,95
|1,31
|Turcas Petrol
|3,37
|3,33
|1,20
|Ereğli Demir Çelik
|9,47
|9,36
|1,18
|Bim Mağazalar
|49,78
|49,24
|1,10
|Koç Holding
|20,20
|20,04
|0,80
|Aygaz
|13,37
|13,27
|0,75
|T.S.K.B.
|1,34
|1,33
|0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)