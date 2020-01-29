Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 10,24 9,25 10,70
Odaş Elektrik 2,13 1,95 9,23
Klimasan Klima 20,92 19,22 8,84
Enerjisa Enerji 8,14 7,82 4,09
Ford Otosan 76,20 74,40 2,42
Good-Year 4,69 4,58 2,40
Türk Telekom 8,11 7,92 2,40
Ege Endüstri 662,70 649,50 2,03
Adana Çimento (A) 9,58 9,40 1,91
Turkcell 14,20 13,95 1,79
Otokar 165,10 162,30 1,73
Deva Holding 10,83 10,66 1,59
Türk Traktör 58,90 58,05 1,46
Borusan Mannesmann 13,12 12,95 1,31
Turcas Petrol 3,37 3,33 1,20
Ereğli Demir Çelik 9,47 9,36 1,18
Bim Mağazalar 49,78 49,24 1,10
Koç Holding 20,20 20,04 0,80
Aygaz 13,37 13,27 0,75
T.S.K.B. 1,34 1,33 0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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