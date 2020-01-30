Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 9,52 9,12 4,39 Good-Year 4,87 4,69 3,84 T.S.K.B.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 9,52 9,12 4,39
Good-Year 4,87 4,69 3,84
T.S.K.B. 1,38 1,34 2,99
Aksigorta 6,84 6,65 2,86
Türk Traktör 60,45 58,90 2,63
Akbank 8,46 8,28 2,17
Garanti Bankası 12,10 11,85 2,11
Aselsan 23,66 23,28 1,63
Coca Cola İçecek 45,26 44,56 1,57
Vakıflar Bankası 6,75 6,66 1,35
İpek Doğal Enerji 9,89 9,76 1,33
Anadolu Grubu Holding 19,96 19,70 1,32
Tüpraş 115,30 114,10 1,05
Doğuş Otomotiv 12,28 12,16 0,99
Deva Holding 10,93 10,83 0,92
Yapı ve Kredi Bank. 3,03 3,01 0,66
Sabancı Holding 9,96 9,90 0,61
İş Bankası (C) 7,24 7,20 0,56
Gübre Fabrik. 10,29 10,24 0,49
Turkcell 14,25 14,20 0,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Good Year, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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