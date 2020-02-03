Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 713,00 673,20 5,91 GSD Holding 1,67 1,58 5,70 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 713,00 673,20 5,91
GSD Holding 1,67 1,58 5,70
Güneş Sigorta 2,70 2,56 5,47
Anadolu Hayat Emek. 7,61 7,26 4,82
Eczacıbaşı Yatırım 11,58 11,12 4,14
Alkim Kimya 45,92 44,20 3,89
İş Y. Men. Değ. 5,12 4,94 3,64
MLP Sağlık 18,02 17,42 3,44
Odaş Elektrik 2,19 2,12 3,30
Enerjisa Enerji 8,37 8,11 3,21
Good-Year 4,89 4,75 2,95
Karsan Otomotiv 1,75 1,70 2,94
Logo Yazılım 63,90 62,15 2,82
Anadolu Efes 25,44 24,78 2,66
Brisa 9,81 9,56 2,62
İpek Doğal Enerji 10,15 9,90 2,53
Türk Telekom 7,92 7,75 2,19
Pegasus 70,10 68,60 2,19
Vestel 14,20 13,91 2,08
Turcas Petrol 3,43 3,36 2,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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