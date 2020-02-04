Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,67 1,49 12,08 Halkbank 7,41 6,88 7,70 Yataş 8,90 8,35 6,59 Pegasus 74,70 70,10 6,56 Karel Elektronik 18,78 17,64 6,46 Logo Yazılım 67,85 63,90 6,18 ASELSAN 24,58 23,38 5,13 Sabancı Holding 10,24 9,77 4,81 Migros Ticaret 26,12 25,00 4,48 İndeks Bilgisayar 13,59 13,07 3,98 Netaş Telekom. 15,42 14,83 3,98 Türk Hava Yolları 14,39 13,84 3,97 Çemtaş 8,58 8,26 3,87 İş GMYO 1,93 1,86 3,76 Garanti Bankası 12,27 11,83 3,72 Net Holding 2,51 2,42 3,72 Tofaş Oto. Fab. 27,08 26,12 3,68 Kardemir (D) 2,92 2,82 3,55 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 2,93 3,41 Akbank 8,61 8,34 3,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)