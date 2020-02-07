Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 7,53 6,73 11,89 Güneş Sigorta 2,83 2,65 6,79 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 7,53 6,73 11,89
Güneş Sigorta 2,83 2,65 6,79
Gübre Fabrik. 11,44 10,75 6,42
Kerevitaş Gıda 3,77 3,58 5,31
İndeks Bilgisayar 13,46 12,98 3,70
Çemtaş 9,49 9,19 3,26
Tat Gıda 7,85 7,67 2,35
Soda Sanayii 6,50 6,38 1,88
Yataş 9,24 9,08 1,76
Adana Çimento (A) 9,68 9,53 1,57
Koza Madencilik 11,00 10,86 1,29
Kordsa Teknik Tekstil 14,44 14,27 1,19
İş Y. Men. Değ. 5,19 5,13 1,17
Mavi Giyim 60,20 59,60 1,01
Koç Holding 20,20 20,02 0,90
MLP Sağlık 18,60 18,46 0,76
T.S.K.B. 1,39 1,38 0,72
Kartonsan 491,00 488,30 0,55
Koza Altın 77,70 77,35 0,45
Aselsan 24,46 24,40 0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Sigorta, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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