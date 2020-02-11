Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 4,12 3,65 12,88 Netaş Telekom.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 4,12 3,65 12,88
Netaş Telekom. 15,50 14,52 6,75
Gübre Fabrik. 12,30 11,61 5,94
Halk GMYO 1,61 1,52 5,92
Enerjisa Enerji 8,45 8,08 4,58
Sasa Polyester 9,65 9,29 3,88
GSD Holding 1,63 1,57 3,82
Pegasus 68,90 66,50 3,61
Karsan Otomotiv 1,81 1,75 3,43
Koç Holding 19,97 19,33 3,31
Adana Çimento (A) 10,07 9,75 3,28
İş GMYO 1,91 1,85 3,24
Kerevitaş Gıda 3,69 3,58 3,07
Ege Endüstri 729,20 710,10 2,69
Otokar 162,40 158,20 2,65
ASELSAN 24,76 24,12 2,65
Güneş Sigorta 2,75 2,68 2,61
Türk Telekom 7,98 7,78 2,57
Sabancı Holding 10,16 9,91 2,52
Tat Gıda 7,74 7,55 2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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