Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,97 1,84 7,07 GSD Holding 1,78 1,68 5,95 Net Holding 2,64 2,50 5,60 Eczacıbaşı Yatırım 12,46 11,84 5,24 Gübre Fabrik. 15,61 14,91 4,69 Aksa 8,60 8,23 4,50 Torunlar GMYO 3,14 3,01 4,32 Eczacıbaşı İlaç 4,31 4,14 4,11 İş GMYO 2,15 2,07 3,86 Aselsan 29,08 28,22 3,05 Vakıflar Bankası 6,55 6,42 2,02 Batı Çimento 3,71 3,64 1,92 Petkim 4,15 4,08 1,72 Borusan Mannesmann 12,52 12,32 1,62 Netaş Telekom. 15,91 15,69 1,40 Good-Year 5,15 5,08 1,38 Anadolu Grubu Holding 18,68 18,43 1,36 Kerevitaş Gıda 3,81 3,76 1,33 Erbosan 27,48 27,20 1,03 Türk Traktör 60,00 59,45 0,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)