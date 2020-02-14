Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,97 1,84 7,07 GSD Holding 1,78 1,68 5,95 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,97 1,84 7,07
GSD Holding 1,78 1,68 5,95
Net Holding 2,64 2,50 5,60
Eczacıbaşı Yatırım 12,46 11,84 5,24
Gübre Fabrik. 15,61 14,91 4,69
Aksa 8,60 8,23 4,50
Torunlar GMYO 3,14 3,01 4,32
Eczacıbaşı İlaç 4,31 4,14 4,11
İş GMYO 2,15 2,07 3,86
Aselsan 29,08 28,22 3,05
Vakıflar Bankası 6,55 6,42 2,02
Batı Çimento 3,71 3,64 1,92
Petkim 4,15 4,08 1,72
Borusan Mannesmann 12,52 12,32 1,62
Netaş Telekom. 15,91 15,69 1,40
Good-Year 5,15 5,08 1,38
Anadolu Grubu Holding 18,68 18,43 1,36
Kerevitaş Gıda 3,81 3,76 1,33
Erbosan 27,48 27,20 1,03
Türk Traktör 60,00 59,45 0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı
Rekabet Kurulu, Google'a 98 milyon TL'lik ceza verdi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Borsanın en değerli şirketleri arasında en çok habere konu olan Turkcell oldu

Son Dakika Haberleri
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 01:18:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]