Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|18,08
|15,61
|15,82
|Odaş Elektrik
|2,36
|2,15
|9,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,54
|7,16
|5,31
|Aksa Enerji
|4,17
|4,02
|3,73
|Güneş Sigorta
|2,87
|2,77
|3,61
|Batı Çimento
|3,83
|3,71
|3,23
|Pegasus
|71,95
|69,80
|3,08
|Doğan Holding
|2,01
|1,95
|3,08
|Koza Altın
|80,00
|77,85
|2,76
|Türk Hava Yolları
|15,29
|14,89
|2,69
|Kardemir (D)
|2,97
|2,90
|2,41
|Anadolu Efes
|25,18
|24,60
|2,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,75
|12,46
|2,33
|Türk Telekom
|8,44
|8,25
|2,30
|Şekerbank
|1,35
|1,32
|2,27
|GSD Holding
|1,82
|1,78
|2,25
|Logo Yazılım
|68,50
|67,00
|2,24
|Netaş Telekom.
|16,23
|15,91
|2,01
|TAV Havalimanları
|26,82
|26,30
|1,98
|Çimsa
|9,81
|9,62
|1,98