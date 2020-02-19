Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 81,15 78,20 3,77 Coca Cola İçecek 47,40 45,70 3,72 Ege Endüstri 703,00 685,50 2,55 Koza Altın 82,00 80,00 2,50 Klimasan Klima 21,14 20,64 2,42 Türk Telekom 8,56 8,37 2,27 Tofaş Oto. Fab. 27,70 27,10 2,21 Aselsan 29,78 29,18 2,06 Enerjisa Enerji 8,56 8,40 1,90 Albaraka Türk 1,66 1,63 1,84 Tüpraş 111,10 109,70 1,28 Turkcell 14,76 14,58 1,23 İpek Doğal Enerji 9,73 9,62 1,14 Koza Madencilik 11,72 11,59 1,12 Soda Sanayii 6,32 6,25 1,12 Bim Mağazalar 47,76 47,46 0,63 Enka İnşaat 6,83 6,79 0,59 Kerevitaş Gıda 3,75 3,73 0,54 Sasa Polyester 10,20 10,15 0,49 Deva Holding 10,99 10,94 0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)