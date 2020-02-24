Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 10,40 9,75 6,67 Aksa 8,00 7,63 4,85 Logo Yazılım 76,30 73,40 3,95 Karsan Otomotiv 1,86 1,80 3,33 Klimasan Klima 21,56 20,88 3,26 Eczacıbaşı İlaç 4,23 4,10 3,17 Eczacıbaşı Yatırım 12,90 12,53 2,95 Turcas Petrol 3,62 3,52 2,84 Odaş Elektrik 2,18 2,12 2,83 Tümosan Motor ve Traktör 6,88 6,70 2,69 Koza Altın 84,45 82,30 2,61 GSD Holding 1,64 1,60 2,50 Good-Year 4,74 4,65 1,94 Alarko GMYO 89,00 87,45 1,77 MLP Sağlık 16,84 16,60 1,45 Torunlar GMYO 2,90 2,86 1,40 Koza Madencilik 12,71 12,54 1,36 Bizim Mağazaları 9,37 9,25 1,30 Hektaş 10,55 10,43 1,15 Alarko Holding 6,17 6,10 1,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)