Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 17,66 14,72 19,98 Netaş Telekom. 14,78 14,05 5,20 Alkim Kimya 48,38 46,14 4,85 Karsan Otomotiv 1,94 1,86 4,30 Logo Yazılım 79,00 76,30 3,54 Otokar 163,30 158,00 3,35 Gözde Girişim 4,21 4,08 3,19 Doğuş Otomotiv 10,99 10,67 3,00 Yataş 8,29 8,05 2,98 Tofaş Oto. Fab. 26,68 25,92 2,93 Turkcell 14,57 14,16 2,90 Çelebi 90,95 88,70 2,54 Anadolu Efes 24,40 23,80 2,52 İş Fin.Kir. 3,67 3,58 2,51 Trakya Cam 3,69 3,60 2,50 Aksigorta 6,76 6,60 2,42 GSD Holding 1,67 1,64 1,83 ASELSAN 29,14 28,62 1,82 Gübre Fabrik. 18,45 18,15 1,65 İndeks Bilgisayar 11,83 11,64 1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)