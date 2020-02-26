Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|13,10
|10,92
|19,96
|Alkim Kimya
|51,40
|48,38
|6,24
|MLP Sağlık
|17,46
|16,80
|3,93
|Ford Otosan
|79,80
|76,90
|3,77
|Kardemir (D)
|2,91
|2,82
|3,19
|Ereğli Demir Çelik
|8,92
|8,66
|3,00
|Vakıflar Bankası
|5,97
|5,81
|2,75
|Bim Mağazalar
|48,38
|47,12
|2,67
|Ülker Bisküvi
|22,74
|22,16
|2,62
|Aksa
|8,15
|7,95
|2,52
|Koç Holding
|19,20
|18,73
|2,51
|Şekerbank
|1,26
|1,23
|2,44
|İpek Doğal Enerji
|10,48
|10,26
|2,14
|Tofaş Oto. Fab.
|27,22
|26,68
|2,02
|Akbank
|7,58
|7,45
|1,74
|İş Bankası (C)
|6,32
|6,22
|1,61
|Enka İnşaat
|6,72
|6,62
|1,51
|Enerjisa Enerji
|8,21
|8,09
|1,48
|Anadolu Hayat Emek.
|7,50
|7,40
|1,35
|Halk GMYO
|1,55
|1,53
|1,31