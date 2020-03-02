Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,97 1,67 17,96 Gübre Fabrikaları 18,49...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,97 1,67 17,96
Gübre Fabrikaları 18,49 17,05 8,45
Borusan Mannesmann 10,71 9,89 8,29
Doğuş Otomotiv 10,30 9,67 6,51
Aksa Enerji 3,78 3,55 6,48
GSD Holding 1,50 1,42 5,63
Batı Çimento 3,39 3,21 5,61
Karel Elektronik 14,25 13,50 5,56
Zorlu Enerji 1,40 1,33 5,26
Torunlar GMYO 2,69 2,56 5,08
Deva Holding 9,81 9,34 5,03
Alarko Holding 5,85 5,57 5,03
Netaş Telekom. 13,58 12,94 4,95
Alarko GMYO 14,75 14,07 4,83
Bursa Çimento 3,55 3,39 4,72
Odaş Elektrik 2,05 1,96 4,59
Kerevitaş Gıda 3,52 3,37 4,45
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,29 4,37
İş GMYO 1,70 1,63 4,29
MLP Sağlık 15,51 14,89 4,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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