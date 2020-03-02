Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,97
|1,67
|17,96
|Gübre Fabrikaları
|18,49
|17,05
|8,45
|Borusan Mannesmann
|10,71
|9,89
|8,29
|Doğuş Otomotiv
|10,30
|9,67
|6,51
|Aksa Enerji
|3,78
|3,55
|6,48
|GSD Holding
|1,50
|1,42
|5,63
|Batı Çimento
|3,39
|3,21
|5,61
|Karel Elektronik
|14,25
|13,50
|5,56
|Zorlu Enerji
|1,40
|1,33
|5,26
|Torunlar GMYO
|2,69
|2,56
|5,08
|Deva Holding
|9,81
|9,34
|5,03
|Alarko Holding
|5,85
|5,57
|5,03
|Netaş Telekom.
|13,58
|12,94
|4,95
|Alarko GMYO
|14,75
|14,07
|4,83
|Bursa Çimento
|3,55
|3,39
|4,72
|Odaş Elektrik
|2,05
|1,96
|4,59
|Kerevitaş Gıda
|3,52
|3,37
|4,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|2,29
|4,37
|İş GMYO
|1,70
|1,63
|4,29
|MLP Sağlık
|15,51
|14,89
|4,16