Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vakıflar Bankası 5,90 5,46 8,06 ASELSAN 30,48 28,24 7,93 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vakıflar Bankası 5,90 5,46 8,06
ASELSAN 30,48 28,24 7,93
Türk Telekom 8,15 7,56 7,80
Enerjisa Enerji 8,45 7,86 7,51
Yapı ve Kredi Bank. 2,56 2,39 7,11
Halkbank 6,49 6,08 6,74
Garanti Bankası 10,19 9,57 6,48
Çelebi 87,50 82,25 6,38
Odaş Elektrik 2,18 2,05 6,34
Karel Elektronik 15,15 14,25 6,32
Halk GMYO 1,52 1,43 6,29
Anadolu Grubu Holding 17,50 16,50 6,06
Koza Madencilik 11,92 11,26 5,86
İş Bankası (C) 6,14 5,81 5,68
MLP Sağlık 16,35 15,51 5,42
GSD Holding 1,58 1,50 5,33
T.S.K.B. 1,19 1,13 5,31
Batı Çimento 3,57 3,39 5,31
Akbank 7,23 6,87 5,24
Good-Year 4,72 4,50 4,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolcu beraberinde en fazla işlenmemiş 5 kilogram altın yurda getirilebilecek
Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi 2020 kira zam oranı belli oldu Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:03:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]