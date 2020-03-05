Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|4,14
|3,80
|8,95
|Anadolu Grubu Holding
|17,67
|16,51
|7,03
|Bim Mağazalar
|52,20
|48,84
|6,88
|MLP Sağlık
|17,82
|16,68
|6,83
|Halk GMYO
|1,57
|1,48
|6,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,75
|8,30
|5,42
|Gübre Fabrik.
|19,55
|18,55
|5,39
|Alkim Kimya
|52,40
|50,35
|4,07
|Türk Telekom
|8,07
|7,83
|3,07
|Aksa
|7,88
|7,66
|2,87
|Good-Year
|4,75
|4,62
|2,81
|Ülker Bisküvi
|22,20
|21,60
|2,78
|Şok Marketler
|9,06
|8,83
|2,60
|Aygaz
|12,21
|11,95
|2,18
|İskenderun Demir Çelik
|7,20
|7,05
|2,13
|Turcas Petrol
|3,41
|3,34
|2,10
|Odaş Elektrik
|2,14
|2,10
|1,90
|T.S.K.B.
|1,18
|1,16
|1,72
|Turkcell
|14,90
|14,65
|1,71
|Mavi Giyim
|53,90
|53,00
|1,70