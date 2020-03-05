Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 4,14 3,80 8,95 Anadolu Grubu Holding 17,67 16,51...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 4,14 3,80 8,95
Anadolu Grubu Holding 17,67 16,51 7,03
Bim Mağazalar 52,20 48,84 6,88
MLP Sağlık 17,82 16,68 6,83
Halk GMYO 1,57 1,48 6,08
Ereğli Demir Çelik 8,75 8,30 5,42
Gübre Fabrik. 19,55 18,55 5,39
Alkim Kimya 52,40 50,35 4,07
Türk Telekom 8,07 7,83 3,07
Aksa 7,88 7,66 2,87
Good-Year 4,75 4,62 2,81
Ülker Bisküvi 22,20 21,60 2,78
Şok Marketler 9,06 8,83 2,60
Aygaz 12,21 11,95 2,18
İskenderun Demir Çelik 7,20 7,05 2,13
Turcas Petrol 3,41 3,34 2,10
Odaş Elektrik 2,14 2,10 1,90
T.S.K.B. 1,18 1,16 1,72
Turkcell 14,90 14,65 1,71
Mavi Giyim 53,90 53,00 1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Aksa Enerji, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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