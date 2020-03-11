Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 11,02 9,19 19,91 Deva Holding 9,94 8,29 19,90...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 11,02 9,19 19,91
Deva Holding 9,94 8,29 19,90
Eczacıbaşı İlaç 3,99 3,33 19,82
Bizim Mağazaları 9,38 7,88 19,04
Migros Ticaret 22,98 20,36 12,87
Şok Marketler 8,96 8,07 11,03
Gözde Girişim 3,29 3,02 8,94
Tat Gıda 6,51 6,02 8,14
Bim Mağazalar 55,40 51,30 7,99
Kerevitaş Gıda 3,08 2,90 6,21
Gübre Fabrik. 16,28 15,54 4,76
Ülker Bisküvi 21,04 20,36 3,34
MLP Sağlık 16,97 16,43 3,29
Turkcell 13,76 13,37 2,92
Klimasan Klima 17,28 16,80 2,86
Garanti Bankası 9,58 9,35 2,46
T.S.K.B. 1,02 1,00 2,00
Karsan Otomotiv 1,54 1,51 1,99
Çemtaş 5,57 5,47 1,83
Yapı ve Kredi Bank. 2,30 2,26 1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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