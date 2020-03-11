Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,02
|9,19
|19,91
|Deva Holding
|9,94
|8,29
|19,90
|Eczacıbaşı İlaç
|3,99
|3,33
|19,82
|Bizim Mağazaları
|9,38
|7,88
|19,04
|Migros Ticaret
|22,98
|20,36
|12,87
|Şok Marketler
|8,96
|8,07
|11,03
|Gözde Girişim
|3,29
|3,02
|8,94
|Tat Gıda
|6,51
|6,02
|8,14
|Bim Mağazalar
|55,40
|51,30
|7,99
|Kerevitaş Gıda
|3,08
|2,90
|6,21
|Gübre Fabrik.
|16,28
|15,54
|4,76
|Ülker Bisküvi
|21,04
|20,36
|3,34
|MLP Sağlık
|16,97
|16,43
|3,29
|Turkcell
|13,76
|13,37
|2,92
|Klimasan Klima
|17,28
|16,80
|2,86
|Garanti Bankası
|9,58
|9,35
|2,46
|T.S.K.B.
|1,02
|1,00
|2,00
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,51
|1,99
|Çemtaş
|5,57
|5,47
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|2,26
|1,77