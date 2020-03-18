Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 6,82 6,20 10,00 Bim Mağazalar 49,20 45,58 7,94...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adana Çimento (A) 6,82 6,20 10,00
Bim Mağazalar 49,20 45,58 7,94
İş Finansal Kiralama 2,60 2,41 7,88
Tat Gıda 4,91 4,62 6,28
Bizim Mağazaları 6,82 6,43 6,07
Vestel 9,56 9,18 4,14
Aksa Enerji 3,22 3,10 3,87
Torunlar GMYO 1,79 1,73 3,47
Netaş Telekom. 7,92 7,68 3,13
Çemtaş 4,79 4,65 3,01
Trakya Cam 2,49 2,42 2,89
Halk GMYO 1,09 1,06 2,83
Anadolu Cam 2,48 2,42 2,48
Ülker Bisküvi 17,90 17,48 2,40
Doğan Holding 1,30 1,27 2,36
Bursa Çimento 2,71 2,65 2,26
İskenderun Demir Çelik 5,98 5,85 2,22
MLP Sağlık 11,10 10,87 2,12
Anadolu Grubu Holding 11,68 11,45 2,01
Odaş Elektrik 1,20 1,18 1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Adana Çimento, Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:42 Kaynak: AA

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