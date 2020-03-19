Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,86 2,60 10,00 Bizim Mağazaları 7,50 6,82 9,97 İş Y. Men. Değ. 3,84 3,53 8,78 Bim Mağazalar 52,20 49,20 6,10 Karel Elektronik 10,16 9,60 5,83 Migros Ticaret 19,37 18,32 5,73 İş GMYO 1,31 1,25 4,80 Anadolu Efes 17,14 16,39 4,58 Deva Holding 7,73 7,41 4,32 Petkim 2,92 2,80 4,29 İpek Doğal Enerji 6,06 5,84 3,77 Ülker Bisküvi 18,55 17,90 3,63 Trakya Cam 2,58 2,49 3,61 Net Holding 1,23 1,19 3,36 Şok Marketler 7,09 6,86 3,35 Sabancı Holding 7,60 7,36 3,26 Soda Sanayii 4,67 4,53 3,09 Alarko GMYO 10,02 9,77 2,56 Alkim Kimya 43,16 42,10 2,52 Koç Holding 13,88 13,54 2,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)