Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 8,25 7,50 10,00 Gübre Fabrik.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 8,25 7,50 10,00
Gübre Fabrik. 13,20 12,00 10,00
Eczacıbaşı Yatırım 7,82 7,11 9,99
Deva Holding 8,50 7,73 9,96
Eczacıbaşı İlaç 3,32 3,02 9,93
Doğan Holding 1,44 1,31 9,92
Karel Elektronik 11,14 10,16 9,65
MLP Sağlık 11,14 10,19 9,32
Şok Marketler 7,66 7,09 8,04
Turkcell 12,90 12,08 6,79
Otokar 110,80 103,80 6,74
Türk Telekom 6,07 5,71 6,30
İş Fin.Kir. 3,04 2,86 6,29
Ford Otosan 46,68 44,16 5,71
İskenderun Demir Çelik 6,29 5,96 5,54
Netaş Telekom. 8,42 7,99 5,38
Migros Ticaret 20,30 19,37 4,80
Mavi Giyim 32,00 30,60 4,58
Çimsa 6,06 5,80 4,48
Zorlu Enerji 1,01 0,97 4,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:52 Kaynak: AA

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