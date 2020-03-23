Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 14,52 13,20 10,00 Deva Holding 9,35 8,50 10,00...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 14,52 13,20 10,00
Deva Holding 9,35 8,50 10,00
Eczacıbaşı Yatırım 8,60 7,82 9,97
MLP Sağlık 12,25 11,14 9,96
Tat Gıda 5,30 4,82 9,96
Migros Ticaret 22,32 20,30 9,95
Eczacıbaşı İlaç 3,65 3,32 9,94
Bizim Mağazaları 9,07 8,25 9,94
Kerevitaş Gıda 2,57 2,34 9,83
Şok Marketler 8,30 7,66 8,36
Anadolu Grubu Holding 13,00 12,01 8,24
Doğan Holding 1,55 1,44 7,64
Karel Elektronik 11,78 11,14 5,75
Ford Otosan 45,84 43,56 5,23
Hektaş 8,48 8,08 4,95
Koza Altın 54,15 51,60 4,94
İndeks Bilgisayar 6,42 6,14 4,56
Netaş Telekom. 8,79 8,42 4,39
Bim Mağazalar 52,00 49,82 4,38
Otokar 106,70 102,47 4,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:04 Kaynak: AA

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