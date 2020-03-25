Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|6,17
|5,61
|9,98
|Hektaş
|10,25
|9,32
|9,98
|Eczacıbaşı İlaç
|4,41
|4,01
|9,98
|TAV Havalimanları
|16,01
|14,56
|9,96
|MLP Sağlık
|14,81
|13,47
|9,95
|Pegasus
|28,56
|25,98
|9,93
|Sasa Polyester
|6,00
|5,46
|9,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,38
|9,46
|9,73
|Logo Yazılım
|61,00
|55,75
|9,42
|Deva Holding
|11,13
|10,28
|8,27
|Klimasan Klima
|11,32
|10,63
|6,49
|Kerevitaş Gıda
|2,99
|2,82
|6,03
|Anadolu Cam
|2,68
|2,53
|5,93
|Çelebi
|53,50
|50,55
|5,84
|Türk Hava Yolları
|8,77
|8,29
|5,79
|İpek Doğal Enerji
|7,20
|6,83
|5,42
|Coca Cola İçecek
|37,00
|35,10
|5,41
|Aygaz
|8,40
|8,00
|5,00
|Koza Madencilik
|9,05
|8,62
|4,99
|Koza Altın
|62,40
|59,55
|4,79