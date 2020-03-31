Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,21
|1,10
|10,00
|Pegasus
|34,20
|31,10
|9,97
|Gözde Girişim
|2,87
|2,61
|9,96
|Sasa Polyester
|8,77
|7,98
|9,90
|Çemtaş
|5,57
|5,07
|9,86
|Bursa Çimento
|3,13
|2,85
|9,82
|Turcas Petrol
|2,02
|1,84
|9,78
|Güneş Sigorta
|2,17
|1,98
|9,60
|Klimasan Klima
|12,80
|11,70
|9,40
|Alarko GMYO
|11,30
|10,33
|9,39
|Anadolu Cam
|3,13
|2,87
|9,06
|Enka İnşaat
|6,22
|5,71
|8,93
|Aksigorta
|4,65
|4,30
|8,14
|Batı Çimento
|2,11
|1,96
|7,65
|İş Finansal Kiralama
|2,87
|2,69
|6,69
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,28
|6,25
|TAV Havalimanları
|16,56
|15,60
|6,15
|Kerevitaş Gıda
|3,38
|3,19
|5,96
|Çelebi
|58,00
|54,80
|5,84
|Torunlar GMYO
|1,86
|1,76
|5,68