Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|13,45
|12,50
|7,60
|Alarko GMYO
|12,15
|11,36
|6,95
|Tüpraş
|82,65
|77,75
|6,30
|Ford Otosan
|53,50
|51,00
|4,90
|Yataş
|5,62
|5,38
|4,46
|Trakya Cam
|3,02
|2,90
|4,14
|Sabancı Holding
|7,40
|7,11
|4,08
|Türk Traktör
|42,64
|41,00
|4,00
|Petkim
|3,46
|3,33
|3,90
|Gübre Fabrikaları
|14,66
|14,11
|3,90
|Anadolu Efes
|18,28
|17,60
|3,86
|Deva Holding
|10,24
|9,86
|3,85
|Zorlu Enerji
|1,10
|1,06
|3,77
|Aygaz
|8,79
|8,51
|3,29
|Torunlar GMYO
|1,94
|1,88
|3,19
|Tekfen Holding
|13,42
|13,07
|2,68
|Migros Ticaret
|22,88
|22,36
|2,33
|Şok Marketler
|9,41
|9,21
|2,17
|Mavi Giyim
|33,28
|32,60
|2,09
|Koza Madencilik
|9,08
|8,90
|2,02