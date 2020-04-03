Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 13,31 12,10 10,00 Sasa Polyester 8,42 7,66 9,92 Alarko GMYO 12,96 12,15 6,67 Kerevitaş Gıda 3,17 3,04 4,28 Tümosan Motor ve Traktör 4,54 4,38 3,65 Torunlar GMYO 2,01 1,94 3,61 Çemtaş 6,33 6,11 3,60 Migros Ticaret 23,68 22,88 3,50 Arçelik 13,80 13,35 3,37 Koç Holding 13,69 13,25 3,32 Aksa 6,81 6,60 3,18 Tat Gıda 6,01 5,83 3,09 Enerjisa Enerji 6,42 6,23 3,05 Tofaş Oto. Fabrikaları 16,76 16,28 2,95 Ford Otosan 55,00 53,50 2,80 Ülker Bisküvi 20,40 19,86 2,72 Tüpraş 84,80 82,65 2,60 Çimsa 6,38 6,23 2,41 Mavi Giyim 33,98 33,28 2,10 Otokar 105,60 103,90 1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)