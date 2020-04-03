Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|13,31
|12,10
|10,00
|Sasa Polyester
|8,42
|7,66
|9,92
|Alarko GMYO
|12,96
|12,15
|6,67
|Kerevitaş Gıda
|3,17
|3,04
|4,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,54
|4,38
|3,65
|Torunlar GMYO
|2,01
|1,94
|3,61
|Çemtaş
|6,33
|6,11
|3,60
|Migros Ticaret
|23,68
|22,88
|3,50
|Arçelik
|13,80
|13,35
|3,37
|Koç Holding
|13,69
|13,25
|3,32
|Aksa
|6,81
|6,60
|3,18
|Tat Gıda
|6,01
|5,83
|3,09
|Enerjisa Enerji
|6,42
|6,23
|3,05
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|16,76
|16,28
|2,95
|Ford Otosan
|55,00
|53,50
|2,80
|Ülker Bisküvi
|20,40
|19,86
|2,72
|Tüpraş
|84,80
|82,65
|2,60
|Çimsa
|6,38
|6,23
|2,41
|Mavi Giyim
|33,98
|33,28
|2,10
|Otokar
|105,60
|103,90
|1,64