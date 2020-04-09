Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 8,86 8,06 9,93 Net Holding 1,62 1,48 9,46 Pegasus 46,68 42,70 9,32 Garanti Bankası 8,49 7,87 7,88 İpek Doğal Enerji 9,80 9,10 7,69 Yapı ve Kredi Bankası 2,03 1,89 7,41 Gözde Girişim 3,24 3,03 6,93 Akbank 6,03 5,65 6,73 İş Bankası (C) 5,03 4,75 5,89 Çelebi 72,95 68,95 5,80 Koza Madencilik 10,99 10,43 5,37 Eczacıbaşı İlaç 4,52 4,29 5,36 Eczacıbaşı Yatırım 9,92 9,46 4,86 Karel Elektronik 13,71 13,13 4,42 Tüpraş 94,90 90,90 4,40 Şekerbank 0,95 0,91 4,40 T.S.K.B. 0,97 0,93 4,30 Vakıflar Bankası 4,63 4,44 4,28 Logo Yazılım 67,15 64,40 4,27 Halkbank 5,25 5,04 4,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)