Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|87,00
|79,10
|9,99
|Pegasus
|56,00
|50,95
|9,91
|Gözde Girişim
|3,81
|3,47
|9,80
|Bizim Mağazaları
|10,35
|9,57
|8,15
|Migros Ticaret
|25,82
|24,02
|7,49
|TAV Havalimanları
|19,55
|18,36
|6,48
|Klimasan Klima
|15,97
|15,04
|6,18
|Enka İnşaat
|6,87
|6,50
|5,69
|Tat Gıda
|6,51
|6,17
|5,51
|Global Yatırım Holding
|3,03
|2,88
|5,21
|Halk GMYO
|1,30
|1,24
|4,84
|Net Holding
|1,86
|1,78
|4,49
|Türk Hava Yolları
|10,19
|9,80
|3,98
|Aksigorta
|4,98
|4,79
|3,97
|Kerevitaş Gıda
|3,47
|3,34
|3,89
|Doğuş Otomotiv
|7,99
|7,71
|3,63
|Türk Traktör
|49,70
|48,00
|3,54
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,43
|3,50
|Güneş Sigorta
|2,42
|2,34
|3,42
|Şok Marketler
|9,33
|9,06
|2,98