Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 87,00 79,10 9,99 Pegasus 56,00 50,95 9,91 Gözde Girişim 3,81 3,47 9,80 Bizim Mağazaları 10,35 9,57 8,15 Migros Ticaret 25,82 24,02 7,49 TAV Havalimanları 19,55 18,36 6,48 Klimasan Klima 15,97 15,04 6,18 Enka İnşaat 6,87 6,50 5,69 Tat Gıda 6,51 6,17 5,51 Global Yatırım Holding 3,03 2,88 5,21 Halk GMYO 1,30 1,24 4,84 Net Holding 1,86 1,78 4,49 Türk Hava Yolları 10,19 9,80 3,98 Aksigorta 4,98 4,79 3,97 Kerevitaş Gıda 3,47 3,34 3,89 Doğuş Otomotiv 7,99 7,71 3,63 Türk Traktör 49,70 48,00 3,54 Odaş Elektrik 1,48 1,43 3,50 Güneş Sigorta 2,42 2,34 3,42 Şok Marketler 9,33 9,06 2,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)