Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 61,60 56,00 10,00 Çelebi 95,70 87,00 10,00 TAV Havalimanları 21,50 19,55 9,97 Bizim Mağazaları 11,38 10,35 9,95 Koza Altın 73,50 67,15 9,46 ASELSAN 27,28 24,94 9,38 İpek Doğal Enerji 10,50 9,76 7,58 Türk Hava Yolları 10,90 10,19 6,97 Koç Holding 16,14 15,12 6,75 Arçelik 16,00 15,07 6,17 Gözde Girişim 4,04 3,81 6,04 Koza Madencilik 11,70 11,08 5,60 T.S.K.B. 1,02 0,97 5,15 Good-Year 4,15 3,96 4,80 Tümosan Motor ve Traktör 5,34 5,12 4,30 Vestel 11,25 10,83 3,88 Adana Çimento (A) 8,04 7,75 3,74 Türk Traktör 51,55 49,70 3,72 Kordsa Teknik Tekstil 10,60 10,22 3,72 Ülker Bisküvi 21,98 21,26 3,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)