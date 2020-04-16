Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 11,04 10,04 9,96 Eczacıbaşı Yatırım 10,31 9,38 9,91 Selçuk Ecza Deposu 7,67 6,98 9,89 Eczacıbaşı İlaç 4,80 4,37 9,84 Hektaş 11,69 10,89 7,35 Reysaş GMYO 6,35 5,94 6,90 Adana Çimento (A) 8,50 8,00 6,25 Çemtaş 6,50 6,12 6,21 Torunlar GMYO 2,23 2,11 5,69 Güneş Sigorta 2,53 2,40 5,42 İş Yatrırım Menkul Değerler 4,45 4,23 5,20 Koza Madencilik 11,63 11,10 4,77 Özak GMYO 2,43 2,32 4,74 Gübre Fabrikaları 14,75 14,15 4,24 Soda Sanayii 5,59 5,38 3,90 İpek Doğal Enerji 10,49 10,12 3,66 Şişe Cam 4,83 4,67 3,43 Anadolu Cam 3,35 3,24 3,40 MLP Sağlık 13,10 12,67 3,39 Borusan Mannesmann 8,66 8,40 3,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)