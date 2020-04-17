Borsada en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Yatırım Menkul Değerler 4,89 4,45 9,89 Güneş Sigorta 2,78...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,89
|4,45
|9,89
|Güneş Sigorta
|2,78
|2,53
|9,88
|Enka İnşaat
|6,48
|6,05
|7,11
| Doğuş Otomotiv
|7,85
|7,35
|6,80
|Aksigorta
|5,26
|4,97
|5,84
|Karsan Otomotiv
|1,46
|1,38
|5,80
|Anadolu Cam
|3,54
|3,35
|5,67
|Klimasan Klima
|15,57
|14,77
|5,42
|TAV Havalimanları
|20,10
|19,09
|5,29
| Aksa Enerji
|3,38
|3,23
|4,64
|Çemtaş
|6,80
|6,50
|4,62
|Trakya Cam
|3,40
|3,25
|4,62
|Mavi Giyim
|39,04
|37,50
|4,11
|Halk GMYO
|1,27
|1,22
|4,10
|Pegasus
|51,90
|49,92
|3,97
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,90
|5,68
|3,87
| Tofaş Oto. Fabrikaları
|20,12
|19,39
|3,76
|Aygaz
|10,29
|9,92
|3,73
|İş GMYO
|1,44
|1,39
|3,60
|Türk Hava Yolları
|10,52
|10,16
|3,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:46 Kaynak: AA
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