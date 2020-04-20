Borsada en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 12,23 11,12 9,98 Odaş Elektrik 1,61 1,47 9,52 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|12,23
|11,12
|9,98
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,47
|9,52
| Doğuş Otomotiv
|8,45
|7,85
|7,64
|Kardemir (D)
|2,27
|2,13
|6,57
|Gözde Girişim
|3,94
|3,73
|5,63
| Aksa Enerji
|3,57
|3,38
|5,62
|İş Finansal Kiralama
|3,31
|3,14
|5,41
|Anadolu Cam
|3,72
|3,54
|5,08
| Netaş Telekomünikasyon
|11,81
|11,25
|4,98
| Adana Çimento (A)
|9,13
|8,70
|4,94
| Bursa Çimento
|3,49
|3,33
|4,80
|Karsan Otomotiv
|1,53
|1,46
|4,79
|Brisa
|7,66
|7,32
|4,64
|Karel Elektronik
|14,67
|14,02
|4,64
|İş GMYO
|1,50
|1,44
|4,17
|Otokar
|122,30
|117,50
|4,09
|Net Holding
|1,82
|1,75
|4,00
|Aksigorta
|5,47
|5,26
|3,99
| İskenderun Demir Çelik
|6,95
|6,69
|3,89
| Ford Otosan
|60,05
|57,90
|3,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:46 Kaynak: AA
Son Dakika Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı Paris merkezli Believe, Doğan Müzik Yapım'a ortak oluyor Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Benzine 5 kuruş indirim geldi Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı