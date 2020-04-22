Borsada en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 78,65 71,50 10,00 Kartonsan 401,80 365,30 9,99 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|78,65
|71,50
|10,00
|Kartonsan
|401,80
|365,30
|9,99
|Deva Holding
|13,13
|11,94
|9,97
|Şok Marketler
|10,63
|9,67
|9,93
|Ülker Bisküvi
|24,12
|22,34
|7,97
|Karel Elektronik
|15,92
|14,89
|6,92
| Netaş Telekomünikasyon
|12,72
|11,99
|6,09
|Çelebi
|81,05
|76,70
|5,67
|Bizim Mağazaları
|14,18
|13,45
|5,43
| Sasa Polyester
|8,72
|8,31
|4,93
| Kordsa Teknik Tekstil
|10,80
|10,31
|4,75
|Doğan Holding
|1,80
|1,72
|4,65
| Koza Madencilik
|11,64
|11,15
|4,39
|Özak GMYO
|2,50
|2,40
|4,17
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,51
|3,97
|Otokar
|126,40
|122,00
|3,61
|Şişe Cam
|5,24
|5,07
|3,35
|Gübre Fabrikaları
|14,80
|14,34
|3,21
|Turkcell
|13,58
|13,17
|3,11
|Global Yatırım Holding
|3,03
|2,94
|3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 06:56 Kaynak: AA
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