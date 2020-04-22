Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 78,65 71,50 10,00 Kartonsan 401,80 365,30 9,99 Deva Holding 13,13 11,94 9,97 Şok Marketler 10,63 9,67 9,93 Ülker Bisküvi 24,12 22,34 7,97 Karel Elektronik 15,92 14,89 6,92 Netaş Telekomünikasyon 12,72 11,99 6,09 Çelebi 81,05 76,70 5,67 Bizim Mağazaları 14,18 13,45 5,43 Sasa Polyester 8,72 8,31 4,93 Kordsa Teknik Tekstil 10,80 10,31 4,75 Doğan Holding 1,80 1,72 4,65 Koza Madencilik 11,64 11,15 4,39 Özak GMYO 2,50 2,40 4,17 Karsan Otomotiv 1,57 1,51 3,97 Otokar 126,40 122,00 3,61 Şişe Cam 5,24 5,07 3,35 Gübre Fabrikaları 14,80 14,34 3,21 Turkcell 13,58 13,17 3,11 Global Yatırım Holding 3,03 2,94 3,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)