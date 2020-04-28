Borsada en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 16,30 14,82 9,99 Deva Holding 17,34 15,77 9,96 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|16,30
|14,82
|9,99
|Deva Holding
|17,34
|15,77
|9,96
|Anadolu Cam
|4,22
|3,84
|9,90
| Bursa Çimento
|3,77
|3,61
|4,43
|Brisa
|8,42
|8,07
|4,34
|Odaş Elektrik
|1,73
|1,66
|4,22
|Akçansa
|7,70
|7,42
|3,77
|Global Yatırım Holding
|3,33
|3,21
|3,74
|Çimsa
|7,58
|7,37
|2,85
|Vestel
|13,10
|12,75
|2,75
|Pegasus
|52,50
|51,10
|2,74
| Tümosan Motor ve Traktör
|5,63
|5,50
|2,36
|Alkim Kimya
|62,95
|61,50
|2,36
|Arçelik
|16,09
|15,75
|2,16
|Good-Year
|4,37
|4,28
|2,10
|Yataş
|6,64
|6,52
|1,84
| Adana Çimento (A)
|9,31
|9,15
|1,75
|Bim Mağazalar
|56,65
|55,70
|1,71
| Tofaş Oto Fabrikaları
|21,22
|20,90
|1,53
| Doğuş Otomotiv
|9,29
|9,17
|1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 06:48 Kaynak: AA
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