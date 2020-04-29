Borsada en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,21 9,29 9,90 Hektaş 13,75 12,69 8,35 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğuş Otomotiv
|10,21
|9,29
|9,90
|Hektaş
|13,75
|12,69
|8,35
|Net Holding
|2,04
|1,90
|7,37
|Tat Gıda
|8,32
|7,77
|7,08
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,73
|6,94
|Aksa
|6,49
|6,17
|5,19
|Karel Elektronik
|16,90
|16,07
|5,16
| Tofaş Oto. Fabrikaları
|22,20
|21,22
|4,62
|Migros Ticaret
|30,30
|29,00
|4,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,22
|5,00
|4,40
|Akçansa
|8,01
|7,70
|4,03
|Enerjisa Enerji
|7,41
|7,13
|3,93
|Özak GMYO
|2,72
|2,62
|3,82
|Deva Holding
|18,00
|17,34
|3,81
|Borusan Mannesmann
|9,63
|9,28
|3,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,92
|3,28
|Tüpraş
|88,90
|86,20
|3,13
| Anadolu Grubu Holding
|16,72
|16,23
|3,02
|Türk Traktör
|57,80
|56,15
|2,94
|İpek Doğal Enerji
|12,45
|12,11
|2,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:42 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor