Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 9,46 8,60 10,00 Good-Year 4,87 4,43 9,93 İş Yatırım Menkul Değerler 5,62 5,22 7,66 Kartonsan 478,00 448,30 6,63 Akçansa 8,39 8,01 4,74 Alarko GMYO 14,38 13,76 4,51 Net Holding 2,13 2,04 4,41 Özak GMYO 2,84 2,72 4,41 Pegasus 53,00 51,00 3,92 Enerjisa Enerji 7,70 7,41 3,91 Doğuş Otomotiv 10,56 10,21 3,43 Ford Otosan 63,30 61,55 2,84 Tüpraş 90,80 88,90 2,14 Adana Çimento (A) 9,64 9,44 2,12 Anadolu Hayat Emeklilik 6,46 6,34 1,89 Bursa Çimento 3,92 3,85 1,82 Koç Holding 15,34 15,09 1,66 TAV Havalimanları 18,20 17,91 1,62 Aygaz 10,31 10,15 1,58 Halk GMYO 1,41 1,39 1,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)