Borsada en çok değer kazanan hisseler
33 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 15,84 14,40 10,00 Eczacıbaşı Yatırım 10,58...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|15,84
|14,40
|10,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,58
|9,62
|9,98
| Selçuk Ecza Deposu
|7,95
|7,23
|9,96
|Alkim Kimya
|14,49
|13,18
|9,94
|İş Fin.Kir.
|3,90
|3,55
|9,86
|Eczacıbaşı İlaç
|4,93
|4,49
|9,80
|Çemtaş
|7,35
|6,84
|7,46
|Migros Ticaret
|31,60
|29,66
|6,54
| Tümosan Motor ve Traktör
|5,81
|5,53
|5,06
|Good-Year
|4,57
|4,40
|3,86
| Adana Çimento (A)
|10,17
|9,85
|3,25
|Net Holding
|1,97
|1,92
|2,60
|Türk Telekom
|7,05
|6,88
|2,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|2,10
|2,38
|MLP Sağlık
|15,72
|15,37
|2,28
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,77
|2,26
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,77
|2,26
|Borusan Mannesmann
|9,25
|9,05
|2,21
|Petkim
|3,74
|3,66
|2,19
|Halk GMYO
|1,45
|1,42
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 06:40 Kaynak: AA
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