Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 488,70 444,30 9,99 Deva Holding 17,42 15,84 9,97 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 488,70 444,30 9,99 Deva Holding 17,42 15,84 9,97 Eczacıbaşı İlaç 5,42 4,93 9,94 Alkim Kimya 15,93 14,49 9,94 Selçuk Ecza Deposu 8,74 7,95 9,94 Eczacıbaşı Yatırım 11,63 10,58 9,92 Aksa Enerji 4,37 3,98 9,80 Ege Endüstri 552,10 510,30 8,19 Koza Madencilik 12,11 11,20 8,13 Emlak Konut GMYO 1,31 1,24 5,65 Ford Otosan 58,15 55,50 4,77 Türk Telekom 7,36 7,05 4,40 Borusan Mannesmann 9,63 9,25 4,11 Net Holding 2,05 1,97 4,06 Migros Ticaret 32,82 31,60 3,86 Şekerbank 1,08 1,04 3,85 Karel Elektronik 15,70 15,13 3,77 İpek Doğal Enerji 13,07 12,60 3,73 Gözde Girişim 3,91 3,77 3,71 Yataş 6,74 6,50 3,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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