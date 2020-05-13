Borsada en çok değer kazanan hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,16 17,42 9,99 Alkim Kimya 17,52 15,93 9,98 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,16
|17,42
|9,99
|Alkim Kimya
|17,52
|15,93
|9,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,79
|11,63
|9,97
|Gübre Fabrikaları
|17,65
|16,05
|9,97
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|5,42
|9,96
| Selçuk Ecza Deposu
|9,61
|8,74
|9,95
| Aksa Enerji
|4,80
|4,37
|9,84
|İpek Doğal Enerji
|14,02
|13,07
|7,27
| Ege Endüstri
|580,50
|552,10
|5,14
|ASELSAN
|28,66
|27,42
|4,52
| Doğuş Otomotiv
|9,57
|9,20
|4,02
|Vestel
|13,04
|12,56
|3,82
|İş Finansal Kiralama
|3,87
|3,73
|3,75
|Borusan Mannesmann
|9,96
|9,63
|3,43
|Otokar
|131,50
|127,50
|3,14
| Tofaş Oto Fabrikaları
|20,08
|19,50
|2,97
| Koza Madencilik
|12,44
|12,11
|2,73
|İş Y. Menkul Değerler
|5,62
|5,48
|2,55
| Coca Cola İçecek
|36,60
|35,70
|2,52
| Sasa Polyester
|9,10
|8,89
|2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 06:52 Kaynak: AA
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