Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 10,26 9,33 9,97 Aygaz 11,60 10,55 9,95 Adana Çimento (A) 12,19 11,09 9,92 Güneş Sigorta 3,31 3,08 7,47 Yataş 7,63 7,17 6,42 Aksa Enerji 5,10 4,81 6,03 Emlak Konut GMYO 1,37 1,31 4,58 Global Yatırım Holding 3,54 3,39 4,42 Migros Ticaret 34,24 32,94 3,95 Alkim Kimya 13,25 12,78 3,68 Netaş Telekomünikasyon 14,75 14,23 3,65 Anadolu Cam 4,19 4,06 3,20 Hektaş 13,95 13,52 3,18 Tekfen Holding 13,53 13,12 3,13 Şişe Cam 5,02 4,88 2,87 Özak GMYO 2,94 2,86 2,80 Akçansa 7,94 7,73 2,72 Good-Year 5,12 5,00 2,40 Coca Cola İçecek 37,66 36,78 2,39 Net Holding 2,14 2,09 2,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)