Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 10,26 9,33 9,97 Aygaz 11,60 10,55 9,95 Adana Çimento...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|10,26
|9,33
|9,97
|Aygaz
|11,60
|10,55
|9,95
| Adana Çimento (A)
|12,19
|11,09
|9,92
|Güneş Sigorta
|3,31
|3,08
|7,47
|Yataş
|7,63
|7,17
|6,42
| Aksa Enerji
|5,10
|4,81
|6,03
|Emlak Konut GMYO
|1,37
|1,31
|4,58
|Global Yatırım Holding
|3,54
|3,39
|4,42
|Migros Ticaret
|34,24
|32,94
|3,95
|Alkim Kimya
|13,25
|12,78
|3,68
| Netaş Telekomünikasyon
|14,75
|14,23
|3,65
|Anadolu Cam
|4,19
|4,06
|3,20
|Hektaş
|13,95
|13,52
|3,18
|Tekfen Holding
|13,53
|13,12
|3,13
|Şişe Cam
|5,02
|4,88
|2,87
|Özak GMYO
|2,94
|2,86
|2,80
|Akçansa
|7,94
|7,73
|2,72
|Good-Year
|5,12
|5,00
|2,40
| Coca Cola İçecek
|37,66
|36,78
|2,39
|Net Holding
|2,14
|2,09
|2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 07:04 Kaynak: AA
Son Dakika Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu