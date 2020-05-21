Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 14,50 13,39 8,29 Gübre Fabrikaları 20,40...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|14,50
|13,39
|8,29
|Gübre Fabrikaları
|20,40
|18,84
|8,28
| Alarko Holding
|5,21
|4,83
|7,87
|Brisa
|11,02
|10,26
|7,41
|Net Holding
|2,23
|2,14
|4,21
|Vestel
|13,82
|13,30
|3,91
| Coca Cola İçecek
|38,98
|37,66
|3,51
|Bim Mağazalar
|61,90
|60,00
|3,17
|Tekfen Holding
|13,94
|13,53
|3,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,18
|7,97
|2,63
|Anadolu Cam
|4,30
|4,19
|2,63
| Koza Madencilik
|12,46
|12,15
|2,55
|Tat Gıda
|8,49
|8,30
|2,29
|Türk Hava Yolları
|11,12
|10,88
|2,21
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,68
|5,57
|1,97
|Şok Marketler
|11,77
|11,55
|1,90
|Arçelik
|15,62
|15,35
|1,76
|Reysaş GMYO
|4,91
|4,83
|1,66
| Tofaş Oto Fabrikaları
|21,50
|21,16
|1,61
|Aksigorta
|6,13
|6,04
|1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 06:41 Kaynak: AA
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