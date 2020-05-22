Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 9,33 8,49 9,89 Hektaş 15,00 13,86 8,23 Aksigorta...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|9,33
|8,49
|9,89
|Hektaş
|15,00
|13,86
|8,23
|Aksigorta
|6,40
|6,13
|4,40
|Alkim Kimya
|12,90
|12,37
|4,28
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,92
|5,68
|4,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,34
|11,85
|4,14
|Özak GMYO
|3,01
|2,90
|3,79
| Coca Cola İçecek
|40,44
|38,98
|3,75
| Doğuş Otomotiv
|10,16
|9,82
|3,46
|Global Yatırım Holding
|3,56
|3,46
|2,89
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|5,54
|2,89
|Net Holding
|2,29
|2,23
|2,69
|Anadolu Efes
|17,91
|17,47
|2,52
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,77
|2,26
| Selçuk Ecza Deposu
|9,09
|8,90
|2,13
|Bim Mağazalar
|63,20
|61,90
|2,10
|İş Finansal Kiralama
|3,96
|3,88
|2,06
|Deva Holding
|17,75
|17,40
|2,01
|Brisa
|11,24
|11,02
|2,00
|Şekerbank
|1,10
|1,08
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:05 Kaynak: AA
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