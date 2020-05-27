Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 20,58 18,71 9,99 Türk Hava Yolları 12,33...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|20,58
|18,71
|9,99
|Türk Hava Yolları
|12,33
|11,21
|9,99
|Bizim Mağazaları
|13,90
|12,64
|9,97
|Pegasus
|59,10
|53,75
|9,95
| Netaş Telekomünikasyon
|15,54
|14,29
|8,75
| Coca Cola İçecek
|43,28
|40,44
|7,02
|Çelebi
|92,60
|86,95
|6,50
|Arçelik
|16,37
|15,52
|5,48
|Anadolu Efes
|18,84
|17,91
|5,19
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|1,36
|5,15
|Deva Holding
|18,61
|17,75
|4,85
|Tüpraş
|83,90
|80,15
|4,68
| Anadolu Grubu Holding
|17,63
|16,85
|4,63
| Ford Otosan
|63,05
|60,50
|4,21
|Karel Elektronik
|16,65
|15,99
|4,13
|Torunlar GMYO
|2,53
|2,43
|4,12
| Doğuş Otomotiv
|10,56
|10,16
|3,94
|Çimsa
|8,02
|7,73
|3,75
|Enka İnşaat
|5,68
|5,48
|3,61
|Zorlu Enerji
|1,38
|1,34
|2,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 06:59 Kaynak: AA
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